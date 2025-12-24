Informations pratiques

Tignes

Opening saison de ski 2026-2027

Tignes Tignes Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 09:00:00

fin : 2026-11-22 17:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Rendez-vous le 21 novembre 2026 pour l’ouverture du domaine skiable de Tignes. L’occasion de faire partie des premiers skieurs de la saison 2026-2027 !

.

Tignes Tignes 73320 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 40 04 40 information@tignes.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mark your calendars for November 21, 2026, for the opening of the Tignes ski area. It’s your chance to be among the first skiers of the 2026–2027 season!

L’événement Opening saison de ski 2026-2027 Tignes a été mis à jour le 2026-08-27 par Tignes Information