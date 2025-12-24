Opening saison de ski 2026-2027 Tignes
samedi 21 novembre 2026 · Tignes
Informations pratiques
Tignes
Opening saison de ski 2026-2027
Tignes Tignes Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 09:00:00
fin : 2026-11-22 17:00:00
Date(s) :
2026-11-21
Rendez-vous le 21 novembre 2026 pour l’ouverture du domaine skiable de Tignes. L’occasion de faire partie des premiers skieurs de la saison 2026-2027 !
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Tignes Tignes 73320 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 40 04 40 information@tignes.net
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English :
Mark your calendars for November 21, 2026, for the opening of the Tignes ski area. It’s your chance to be among the first skiers of the 2026–2027 season!
L’événement Opening saison de ski 2026-2027 Tignes a été mis à jour le 2026-08-27 par Tignes Information
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