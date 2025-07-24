OPENVIA « Labes », Selim Ben Safia VIADANSE Belfort
VIADANSE 3 Avenue de l’Espérance Belfort Territoire de Belfort
Début : 2026-01-09 19:30:00
« J’ai compris qu’il fallait vivre comme si chaque jour était le dernier, car, en vérité, chaque jour était peut-être le dernier. » Albert Camus
Cette citation reflète la philosophie de Meursault, le protagoniste de L’Étranger, qui adopte une attitude de détachement vis-à-vis de la vie et de ses événements, mais qui trouve finalement une sorte de liberté dans cette acceptation de l’incertitude de l’existence.
Pour cette nouvelle création, Selim Ben Safia souhaite puiser dans la profondeur de l’âme humaine et trouver la lumière dans les ténèbres, explorer la notion de bonheur malgré tout , le pouvoir de la résilience et de la force de certains humains à rester debout en toutes circonstances, rire de la tristesse, se moquer de la pitié et s’amuser de sa peur.
Comment réussir à faire du beau lorsque autour de nous tout est cassé ?
Cette pièce est une ode à la joie avec quatre interprètes et une musicienne en live. .
VIADANSE 3 Avenue de l’Espérance Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté communication@viadanse.com
