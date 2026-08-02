OPERA ARIANE A NAXOS Hautefort
mercredi 23 septembre 2026 · Hautefort
Informations pratiques
Hautefort
OPERA ARIANE A NAXOS
Hautefort Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
À 14h30. Diffusion de la captation de l’opéra Ariane à Naxos de Richard Strauss, interprété par l’Opéra de Limoges et mis en scène par Jean-Philippe Clarac et Olivier Deloeuil. Durée 2h09. Lieu Micro-Folie, Hôtel-Dieu de Hautefort. Tarif gratuit, places limitées. .
Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 42 23
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English : OPERA ARIANE A NAXOS
L’événement OPERA ARIANE A NAXOS Hautefort a été mis à jour le 2026-08-23 par Vézère Périgord Noir
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