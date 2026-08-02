Informations pratiques

Hautefort

OPERA ARIANE A NAXOS

Hautefort Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

À 14h30. Diffusion de la captation de l’opéra Ariane à Naxos de Richard Strauss, interprété par l’Opéra de Limoges et mis en scène par Jean-Philippe Clarac et Olivier Deloeuil. Durée 2h09. Lieu Micro-Folie, Hôtel-Dieu de Hautefort. Tarif gratuit, places limitées. .

Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 42 23

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English : OPERA ARIANE A NAXOS

L’événement OPERA ARIANE A NAXOS Hautefort a été mis à jour le 2026-08-23 par Vézère Périgord Noir