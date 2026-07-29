Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Opéra: Così fan tutte (Le Rex)

3 Boulevard du Général Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 18:55:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Opéra au cinéma: Così fan tutte.

A 18h55 .

3 Boulevard du Général Koenig Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Opéra: Così fan tutte (Le Rex)

L’événement Opéra: Così fan tutte (Le Rex) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-07-29 par Brive Tourisme