AGENDA · Brive-la-Gaillarde
Yoga du cachemire Brive-la-Gaillarde
mercredi 5 août 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Yoga du cachemire
1 bis Avenue de la Bastille Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 17:45:00
fin : 2026-08-26 19:15:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Cours de Yoga à Brive.
20 euros la séance, forfait 4 séances à 70 euros.
Inscription: 06 22 45 08 49 .
1 bis Avenue de la Bastille Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 45 08 49
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English : Yoga du cachemire
L’événement Yoga du cachemire Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-07-25 par Brive Tourisme
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