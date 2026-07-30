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Yoga du cachemire Brive-la-Gaillarde

mercredi 5 août 2026 · Brive-la-Gaillarde

Yoga du cachemire Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
17:45:00
Adresse
1 bis Avenue de la Bastille
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

Yoga du cachemire

1 bis Avenue de la Bastille Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 17:45:00
fin : 2026-08-26 19:15:00

Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Cours de Yoga à Brive.
20 euros la séance, forfait 4 séances à 70 euros.
Inscription: 06 22 45 08 49   .

1 bis Avenue de la Bastille Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 45 08 49 

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English : Yoga du cachemire

L’événement Yoga du cachemire Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-07-25 par Brive Tourisme

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