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Fête de la musique (La Banou) Brive-la-Gaillarde

Fête de la musique (La Banou) Brive-la-Gaillarde

Fête de la musique (La Banou) Brive-la-Gaillarde dimanche 21 juin 2026.

Adresse : 37 avenue Foch

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

Fête de la musique (La Banou)

37 avenue Foch Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Fête de la musique avec un super concert de Jeff Chansons françaises festives !   .

37 avenue Foch Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : Fête de la musique (La Banou)

L’événement Fête de la musique (La Banou) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-02 par Corrèze Tourisme

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