EMMAÜS Brive Vente solidaire etudiants Brive-la-Gaillarde
jeudi 6 août 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
EMMAÜS Brive Vente solidaire etudiants
1 avenue Erckmann Chatrian Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-08-06
Vente avec tarif solidaire pour les étudiants sur la vaisselle, le mobilier, l’électroménager, l’informatique etc.
Accessible sur présentation de la carte étudiante ou d’un justificatif de scolarité + pièce d’identité.
Sur une sélection d’articles et hors livraison. .
1 avenue Erckmann Chatrian Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 12 31
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English : EMMAÜS Brive Vente solidaire etudiants
L’événement EMMAÜS Brive Vente solidaire etudiants Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-07-16 par Brive Tourisme
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