Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

EMMAÜS Brive Vente solidaire etudiants

1 avenue Erckmann Chatrian Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-08-06

Vente avec tarif solidaire pour les étudiants sur la vaisselle, le mobilier, l’électroménager, l’informatique etc.

Accessible sur présentation de la carte étudiante ou d’un justificatif de scolarité + pièce d’identité.

Sur une sélection d’articles et hors livraison. .

1 avenue Erckmann Chatrian Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 12 31

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English : EMMAÜS Brive Vente solidaire etudiants

L’événement EMMAÜS Brive Vente solidaire etudiants Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-07-16 par Brive Tourisme