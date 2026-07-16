UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Brive-la-Gaillarde

EMMAÜS Brive Vente solidaire etudiants Brive-la-Gaillarde

jeudi 6 août 2026 · Brive-la-Gaillarde

EMMAÜS Brive Vente solidaire etudiants Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Adresse
1 avenue Erckmann Chatrian
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

EMMAÜS Brive Vente solidaire etudiants

1 avenue Erckmann Chatrian Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-08-06

Vente avec tarif solidaire pour les étudiants sur la vaisselle, le mobilier, l’électroménager, l’informatique etc.
Accessible sur présentation de la carte étudiante ou d’un justificatif de scolarité + pièce d’identité.
Sur une sélection d’articles et hors livraison.   .

1 avenue Erckmann Chatrian Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 12 31 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : EMMAÜS Brive Vente solidaire etudiants

L’événement EMMAÜS Brive Vente solidaire etudiants Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-07-16 par Brive Tourisme

À voir aussi à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)