Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Opéra: Macbeth (Le Rex)

3 Boulevard du Général Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 18:55:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Opéra au cinéma: Macbeth de Giuseppe Verdi.

A 18h55. .

3 Boulevard du Général Koenig Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Opéra: Macbeth (Le Rex)

L’événement Opéra: Macbeth (Le Rex) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-07-29 par Brive Tourisme