AGENDA · Brive-la-Gaillarde
Opéra: Macbeth (Le Rex) Brive-la-Gaillarde
samedi 17 octobre 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Opéra: Macbeth (Le Rex)
3 Boulevard du Général Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 18:55:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Opéra au cinéma: Macbeth de Giuseppe Verdi.
A 18h55. .
3 Boulevard du Général Koenig Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : Opéra: Macbeth (Le Rex)
L’événement Opéra: Macbeth (Le Rex) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-07-29 par Brive Tourisme
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