Opéra – Robinson Crusoé Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes Jeudi 18 juin, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur réservation

En partenariat avec L’opéra de Rennes, assistez à la retransmission de l’opéra « Robinson Crusoé » sur le grand écran du Tambour !

En partenariat avec l’Opéra de Rennes

La célèbre histoire de Robinson Crusoé de Daniel Defoe, l’irrésistible talent de Jacques Offenbach et une distribution particulièrement prometteuse…

Si les opérettes d’Offenbach sont régulièrement à l’affiche des théâtres lyriques, ses œuvres plus sérieuses sont rarement données à l’exception des Contes d’Hoffmann.

Pourtant la musique de Robinson Crusoé révèle des trésors d’imagination et de couleurs, portée par l’Orchestre National de Bretagne et le chef Guillaume Tourniaire, l’un des plus grands spécialistes de la musique française.

Et qui mieux que Laurent Pelly, pour mettre en scène cette partition méconnue et trouver le subtil équilibre entre le rire et la poésie, tout en questionnant notre rapport à l’inconnu et à l’étranger.

L’opéra est chanté et surtitré en français.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-18T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-18T22:30:00.000+02:00

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http://www.univ-rennes2.fr https://culture.service.univ-rennes2.fr/event/opera-robinson-crusoe

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

Université Rennes 2



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