Informations pratiques

[OPÉRA]- Werther Opéra de Rennes Rennes Vendredi 9 octobre, 20h00 Ille-et-Vilaine

8€, réservation au CMI Rennes, Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Assistez à un représentation de l’opéra Werther à l’Opéra de Rennes

**Werther, une œuvre majeure de l’opéra français du 19e siècle réunis tous les ingrédients d’un opéra classique et intense : tourments amoureux, passion et romantisme sont au programme !**

Le jeune Werther s’éprend de Charlotte, qui a promis de se marier avec Albert, l’époux parfait. Charlotte et Werther tentent d’atténuer leurs sentiments et s’éloignent jusqu’à Noël, mais la distance n’y fait rien : ce dernier ne voit pas d’autre issue à leur impossible amour que la mort.

**Infos pratiques**

> Places limitées

> 8€

> Chanté en français, surtitré en français

> 2h40, entracte comprise

> Réservation en ligne **avant le mercredi 7 octobre**

_Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-09T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-09T22:30:00.000+02:00

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Opéra de Rennes Place de la Mairie, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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