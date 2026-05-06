Opération « C’est décidé, on réduit nos déchets ! » – Ateliers réparation, Toulouse 31400 M.J.C Jacques Prévert 292 route de Seysses 31000 Toulouse, Toulouse

Opération « C’est décidé, on réduit nos déchets ! » – Ateliers réparation Samedi 20 juin, 12h00 Toulouse 31400 M.J.C Jacques Prévert 292 route de Seysses 31000 Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T12:00:00+02:00 – 2026-06-20T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T12:00:00+02:00 – 2026-06-20T14:00:00+02:00

Toulouse 31400 M.J.C Jacques Prévert 292 route de Seysses 31000 Toulouse 292 route de Seysses 31000 Toulouse, 31000 Toulouse, France Toulouse 31094 Saint-Simon / Lafourguette / Oncopole Haute-Garonne Occitanie

Événement Café Bricol