Opération de broyage et sensibilisation au compostage, Déchèterie de La Montagne, La Montagne

vendredi 6 novembre 2026 · Déchèterie de La Montagne · La Montagne

Informations pratiques

Opération de broyage et sensibilisation au compostage Vendredi 6 novembre, 14h00 Déchèterie de La Montagne Haute-Saône

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-06T14:00:00+01:00 – 2026-11-06T16:30:00+01:00

Fin : 2026-11-06T14:00:00+01:00 – 2026-11-06T16:30:00+01:00

Nos jardins ont de la ressource !

Broyage, paillage et compostage font bon ménage au jardin.

Venez rencontrer l’équipe de Compostri lors des opérations de broyage sur la métropole du 25 septembre au 4 décembre.

Apportez vos branchages (max 8 cm de diamètre) et repartez avec le broyat et de nombreux conseils !

Déchèterie de La Montagne La Montagne La Montagne 44620 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://compostri.fr/actualites/operation-de-broyage-des-vegetaux-automne-2026/ »}]

Opération broyage compost

Compostri