Opération de broyage et sensibilisation au compostage, Déchèterie de La Montagne, La Montagne
vendredi 6 novembre 2026 · Déchèterie de La Montagne · La Montagne
Informations pratiques
Opération de broyage et sensibilisation au compostage Vendredi 6 novembre, 14h00 Déchèterie de La Montagne Haute-Saône
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-06T14:00:00+01:00 – 2026-11-06T16:30:00+01:00
Fin : 2026-11-06T14:00:00+01:00 – 2026-11-06T16:30:00+01:00
Nos jardins ont de la ressource !
Broyage, paillage et compostage font bon ménage au jardin.
Venez rencontrer l’équipe de Compostri lors des opérations de broyage sur la métropole du 25 septembre au 4 décembre.
Apportez vos branchages (max 8 cm de diamètre) et repartez avec le broyat et de nombreux conseils !
Déchèterie de La Montagne La Montagne La Montagne 44620 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://compostri.fr/actualites/operation-de-broyage-des-vegetaux-automne-2026/ »}]
Opération broyage compost
Compostri