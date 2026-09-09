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Opération de broyage et sensibilisation au compostage Place du marché de la Crémetterie Saint-Herblain

vendredi 4 décembre 2026 · Place du marché de la Crémetterie · Saint-Herblain

Opération de broyage et sensibilisation au compostage Place du marché de la Crémetterie Saint-Herblain

Informations pratiques

Début
vendredi 4 décembre 2026
Fin
vendredi 4 décembre 2026
Heure de début
14:00
Lieu
Place du marché de la Crémetterie
Adresse
Saint-Herblain
Ville
44800 Saint-Herblain
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Accès libre Apportez vos branchages (max 8 cm de diamètre) et repartez avec le broyat !

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-04 14:00 – 16:30
Gratuit : oui Accès libre Apportez vos branchages (max 8 cm de diamètre) et repartez avec le broyat ! Tout public 

Nos jardins ont de la ressource !Broyage, paillage et compostage font bon ménage au jardin. Venez rencontrer l’équipe de Compostri lors des opérations de broyage sur la métropole du 25 septembre au 4 décembre.Apportez vos branchages (max 8 cm de diamètre) et repartez avec le broyat et de nombreux conseils !

Place du marché de la Crémetterie Saint-Herblain 44800
https://compostri.fr/actualites/operation-de-broyage-des-vegetaux-automne-2026/


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