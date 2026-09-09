Opération de broyage et sensibilisation au compostage Place du marché de la Crémetterie Saint-Herblain

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-04 14:00 – 16:30

Gratuit : oui Accès libre Apportez vos branchages (max 8 cm de diamètre) et repartez avec le broyat ! Tout public

Nos jardins ont de la ressource !Broyage, paillage et compostage font bon ménage au jardin. Venez rencontrer l’équipe de Compostri lors des opérations de broyage sur la métropole du 25 septembre au 4 décembre.Apportez vos branchages (max 8 cm de diamètre) et repartez avec le broyat et de nombreux conseils !

Place du marché de la Crémetterie Saint-Herblain 44800

https://compostri.fr/actualites/operation-de-broyage-des-vegetaux-automne-2026/



Afficher la carte du lieu Place du marché de la Crémetterie et trouvez le meilleur itinéraire

