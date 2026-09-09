Opération de broyage et sensibilisation au compostage Place du marché de la Crémetterie Saint-Herblain
vendredi 4 décembre 2026 · Place du marché de la Crémetterie · Saint-Herblain
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-04 14:00 – 16:30
Gratuit : oui Accès libre Apportez vos branchages (max 8 cm de diamètre) et repartez avec le broyat ! Tout public
Nos jardins ont de la ressource !Broyage, paillage et compostage font bon ménage au jardin. Venez rencontrer l’équipe de Compostri lors des opérations de broyage sur la métropole du 25 septembre au 4 décembre.Apportez vos branchages (max 8 cm de diamètre) et repartez avec le broyat et de nombreux conseils !
Place du marché de la Crémetterie Saint-Herblain 44800
https://compostri.fr/actualites/operation-de-broyage-des-vegetaux-automne-2026/
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