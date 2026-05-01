Opération éco-citoyenne nettoyage du littoral ! Casino Plouescat

Plouescat

Opération éco-citoyenne nettoyage du littoral !

Casino 100 Rue de Brest Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Nettoyage du littoral de la baie de Kernic (Casino) jusqu’à Cam Louis. Le casino de Plouescat s’engage pour préserver la planète avec Solivert !

Inscription obligatoire avant le 24 mai à l’accueil du casino ou par téléphone au 02 98 69 63 41.

Au programme

– 10h accueil des bénévoles au Casino (café et viennoiseries)

– 10h15 distribution du matériel nécessaire. Briefing et consignes de sécurité.

– 10h30 début des actions de nettoyage

– 12h fin de l’opération de nettoyage

– 12h30 cocktail déjeunatoire offert par le Casino (dans la limite des places disponibles) .

Casino 100 Rue de Brest Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 63 41

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English : Opération éco-citoyenne nettoyage du littoral !

L’événement Opération éco-citoyenne nettoyage du littoral ! Plouescat a été mis à jour le 2026-04-29 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX