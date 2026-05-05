Opération Papillon de jour découverte et protection des lépidoptères Rue de la Fosse Eyrand Erquy
Opération Papillon de jour découverte et protection des lépidoptères Rue de la Fosse Eyrand Erquy mardi 2 juin 2026.
Erquy
Opération Papillon de jour découverte et protection des lépidoptères
Rue de la Fosse Eyrand Parking long de la mer Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 14:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-02 2026-06-06
Immersion dans l’univers des papillons de jour, acteurs clés de la biodiversité.
Le mardi 2 juin de 18h à 20h au Manoir de Montangué à Plurien, une formation gratuite, animée par Delphine Even de VIVARMOR NATURE, initiera les participants à l’identification des rhopalocères et à leur écologie, dans une ambiance conviviale.
Le samedi 6 juin, une sortie terrain de 14h à 17h à la Fosse Eyrand à Erquy permettra de mettre en pratique ces connaissances, équipés de filets et d’outils d’identification.
Les participants découvriront aussi l’Opération papillons du Muséum national d’Histoire naturelle et pourront contribuer à ce programme scientifique.
Le même jour, de 10h à 12h à la bibliothèque de Fréhel, un temps d’échange et des ateliers créatifs (thaumatrope, origami) seront proposés aux enfants et aux familles.
Infos pratiques Inscription obligatoire pour la formation (salle + terrain) au 02 96 41 50 83. Participation gratuite. Places limitées. Renseignements Marion DAVID et Aurélie LE GOFFIC. .
Rue de la Fosse Eyrand Parking long de la mer Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83
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English :
L’événement Opération Papillon de jour découverte et protection des lépidoptères Erquy a été mis à jour le 2026-05-05 par Syndicat des Caps
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