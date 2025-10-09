Opération protection des abeilles Vallon des Butineurs Pontchâteau

Pontchâteau

Opération protection des abeilles

Vallon des Butineurs Rue Maurice Sambron Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 11:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Fabriquez un piège sélectif en bouteille à suspendre.

Participez à la protection des abeilles et repartez avec votre fabrication et des conseils simples pour agir à votre échelle.

À partir de 6 ans.

Gratuit

Sur inscription au 02 40 88 00 87 .

Vallon des Butineurs Rue Maurice Sambron Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Opération protection des abeilles Pontchâteau a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44