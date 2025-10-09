Opération protection des abeilles Vallon des Butineurs Pontchâteau
Opération protection des abeilles Vallon des Butineurs Pontchâteau mercredi 8 juillet 2026.
Pontchâteau
Opération protection des abeilles
Vallon des Butineurs Rue Maurice Sambron Pontchâteau Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 11:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Fabriquez un piège sélectif en bouteille à suspendre.
Participez à la protection des abeilles et repartez avec votre fabrication et des conseils simples pour agir à votre échelle.
À partir de 6 ans.
Gratuit
Sur inscription au 02 40 88 00 87 .
Vallon des Butineurs Rue Maurice Sambron Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement Opération protection des abeilles Pontchâteau a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44
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