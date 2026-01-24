Opération ramassage de déchets Route des Banches Pléneuf-Val-André
Opération ramassage de déchets
Route des Banches Plage de la Ville-Berneuf Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-23 15:00:00
fin : 2026-02-23 16:30:00
2026-02-23
L’Office de Tourisme de Pléneuf-Val-André, en collaboration avec Initiatives Oceanes, vous convie à une séance de nettoyage à la plage de la Ville-Berneuf. C’est l’occasion de participer à une belle action et d’en apprendre plus sur ce milieu et l’impact des déchets sur notre biodiversité.
Prévoir de bonnes chaussures ainsi qu’une paire de gants.
Route des Banches Plage de la Ville-Berneuf Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06
