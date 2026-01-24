Opération ramassage de déchets Route des Banches Pléneuf-Val-André

Opération ramassage de déchets

Route des Banches Plage de la Ville-Berneuf Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 15:00:00

fin : 2026-02-23 16:30:00

Date(s) :

2026-02-23

L’Office de Tourisme de Pléneuf-Val-André, en collaboration avec Initiatives Oceanes, vous convie à une séance de nettoyage à la plage de la Ville-Berneuf. C’est l’occasion de participer à une belle action et d’en apprendre plus sur ce milieu et l’impact des déchets sur notre biodiversité.

Prévoir de bonnes chaussures ainsi qu’une paire de gants.

Billetterie à venir. .

Route des Banches Plage de la Ville-Berneuf Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Opération ramassage de déchets Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-01-24 par Pléneuf-Val-André Tourisme