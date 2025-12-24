Oradour-sur-Glane en fête, Salle des fêtes Oradour-sur-Glane
Oradour-sur-Glane en fête, Salle des fêtes Oradour-sur-Glane vendredi 8 mai 2026.
Oradour-sur-Glane en fête
Salle des fêtes Place du Champ de Foire Oradour-sur-Glane Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-08
Plongez dans un week-end festif et convivial au cœur de la Haute-Vienne !
Le Comité d’Animation d’Oradour-sur-Glane vous a concocté encore un jolie week-end de fête ! Le programme complet bientôt disponible.
Et tout le week-end fête foraine, restauration et buvette pour régaler petits et grands !
Venez partager des moments inoubliables à Oradour-sur-Glane ! .
Salle des fêtes Place du Champ de Foire Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 44 95 57 comiteanimation.osg@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Oradour-sur-Glane en fête
L’événement Oradour-sur-Glane en fête Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2025-12-25 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin