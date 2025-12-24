Oradour-sur-Glane en fête, Salle des fêtes Oradour-sur-Glane

Oradour-sur-Glane en fête

Salle des fêtes Place du Champ de Foire Oradour-sur-Glane Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-08

Plongez dans un week-end festif et convivial au cœur de la Haute-Vienne !

Le Comité d’Animation d’Oradour-sur-Glane vous a concocté encore un jolie week-end de fête ! Le programme complet bientôt disponible.

Et tout le week-end fête foraine, restauration et buvette pour régaler petits et grands !

Venez partager des moments inoubliables à Oradour-sur-Glane ! .

Salle des fêtes Place du Champ de Foire Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 44 95 57 comiteanimation.osg@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Oradour-sur-Glane en fête

L’événement Oradour-sur-Glane en fête Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2025-12-25 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin