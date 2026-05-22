Orage Intérieur – Exposition de Léo Moisy Les Ateliers de la Ville en Bois Nantes
Orage Intérieur – Exposition de Léo Moisy Les Ateliers de la Ville en Bois Nantes samedi 6 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 14:00 – 19:00
Gratuit : oui Tout public
« Orage Intérieur » présente un ensemble de dessins et de sculptures, entre bas-reliefs floraux, sculptures-paravents et objets lumineux. Il s’agit de pièces récemment réalisées lors d’une résidence de l’artiste Léo Moisy à l’Oscillo Bat à Bruxelles, auxquelles s’ajoutent de nouvelles œuvres, présentées dans une structure pensée spécifiquement pour l’espace des Ateliers de la Ville en Bois. Papier, carton, amidon, lumières et mécanismes se déploient sous la verrière de la Ville en Bois tandis qu’un second ensemble prend place dans une salle plongée dans l’obscurité….
Les Ateliers de la Ville en Bois Nantes 44100
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