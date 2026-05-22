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Orage Intérieur – Exposition de Léo Moisy Les Ateliers de la Ville en Bois Nantes

Orage Intérieur – Exposition de Léo Moisy Les Ateliers de la Ville en Bois Nantes

Orage Intérieur – Exposition de Léo Moisy Les Ateliers de la Ville en Bois Nantes samedi 6 juin 2026.

Lieu : Les Ateliers de la Ville en Bois

Adresse : 23 Rue de la Ville en Bois , Nantes

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 14:00 – 19:00
Gratuit : oui  Tout public 

« Orage Intérieur » présente un ensemble de dessins et de sculptures, entre bas-reliefs floraux, sculptures-paravents et objets lumineux. Il s’agit de pièces récemment réalisées lors d’une résidence de l’artiste Léo Moisy à l’Oscillo Bat à Bruxelles, auxquelles s’ajoutent de nouvelles œuvres, présentées dans une structure pensée spécifiquement pour l’espace des Ateliers de la Ville en Bois. Papier, carton, amidon, lumières et mécanismes se déploient sous la verrière de la Ville en Bois tandis qu’un second ensemble prend place dans une salle plongée dans l’obscurité….

Les Ateliers de la Ville en Bois Nantes 44100

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