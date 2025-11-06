Orchestre Cordes Conservatoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-16 19:00 – 21:00

Gratuit : oui Gratuit, sans réservation Tout public

Un temps fort d’ une construction de pièces pour cordes frottées écrites « sur mesure » par un jeune compositeur à l’attention des élèves.Une expérience unique rythmée par 3 rencontres entre Antonin REY et les élèves du CRR de Nantes leur permettra d’être guidés par ses conseils dans le travail de ses pièces.Un miroir sonore se jouera également entre pièces du répertoire et création dans des formats allant du duo à l’orchestre.

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr