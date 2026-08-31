ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE ANGONIA Martres-Tolosane
jeudi 17 décembre 2026 · ANGONIA · Martres-Tolosane
Informations pratiques
Martres-Tolosane
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE
ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne
Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17 20:30:00
fin : 2026-12-17
Date(s) :
2026-12-17
Orchestre de chambre de Toulouse
Cie Orchestre de chambre de Toulouse
Fondé en 1953 par Louis Auriacombe, l’Orchestre de Chambre de Toulouse est le plus ancien orchestre de chambre permanent de France. Reconnu pour la qualité de son interprétation et la diversité de son répertoire, il couvre un large éventail musical, du baroque au contemporain, tout en menant de nombreux concerts et actions pédagogiques.
LES CLASSIQUES DU CLASSIQUE Ce n’est pas pour rien que ces airs sont si célèbres ! N’en déplaise aux grincheux et grincheuses, une jolie mélodie… c’est immortel ! Au programme, des œuvres de Strauss, Beethoven, Bizet, Brahms, Mozart, Bach, Tchaïkovski, Lehar, Boccherini. 18 .
ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Toulouse Chamber Orchestra
Company: Toulouse Chamber Orchestra
L’événement ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-08-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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