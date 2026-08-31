ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE ANGONIA Martres-Tolosane

Informations pratiques

Martres-Tolosane

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE

ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17 20:30:00

fin : 2026-12-17

Date(s) :

2026-12-17

Orchestre de chambre de Toulouse

Cie Orchestre de chambre de Toulouse

Fondé en 1953 par Louis Auriacombe, l’Orchestre de Chambre de Toulouse est le plus ancien orchestre de chambre permanent de France. Reconnu pour la qualité de son interprétation et la diversité de son répertoire, il couvre un large éventail musical, du baroque au contemporain, tout en menant de nombreux concerts et actions pédagogiques.

LES CLASSIQUES DU CLASSIQUE Ce n’est pas pour rien que ces airs sont si célèbres ! N’en déplaise aux grincheux et grincheuses, une jolie mélodie… c’est immortel ! Au programme, des œuvres de Strauss, Beethoven, Bizet, Brahms, Mozart, Bach, Tchaïkovski, Lehar, Boccherini. 18 .

ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Toulouse Chamber Orchestra

Company: Toulouse Chamber Orchestra

L’événement ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-08-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE