Démonstration : savoir-faire d’hier, gestes d’aujourd’hui, Place Henri Dulion, Martres-Tolosane

Informations pratiques

Démonstration : savoir-faire d’hier, gestes d’aujourd’hui 18 – 20 septembre Place Henri Dulion Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Démonstration d’artisans d’art, acteurs dans la préservation du patrimoine

Contact :

05 61 87 64 93 / 06 11 85 66 85

grand.presbytere@mairie-martres-tolosane.fr

Place Henri Dulion 31220 Martres-Tolosane Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:grand.presbytere@mairie-martres-tolosane.fr »}, {« link »: « mailto:mail@atelier-rosso.com »}] Entre Toulouse et les Pyrénées, découvrez nos villes et villages de caractère, nos monuments historiques, notre patrimoine naturel…

Chacun trouvera une bonne raison de s’aventurer en coeur de garonne pour une balade, pour un week-end, pour un séjour. Nous vous attendons !

Démonstration d’artisans d’art, acteurs dans la préservation du patrimoine

©OTICoeurdeGaronne