Démonstration : savoir-faire d’hier, gestes d’aujourd’hui, Place Henri Dulion, Martres-Tolosane
vendredi 18 septembre 2026 · Place Henri Dulion · Martres-Tolosane
Informations pratiques
Démonstration : savoir-faire d’hier, gestes d’aujourd’hui 18 – 20 septembre Place Henri Dulion Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Démonstration d’artisans d’art, acteurs dans la préservation du patrimoine
Contact :
05 61 87 64 93 / 06 11 85 66 85
grand.presbytere@mairie-martres-tolosane.fr
Place Henri Dulion 31220 Martres-Tolosane Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:grand.presbytere@mairie-martres-tolosane.fr »}, {« link »: « mailto:mail@atelier-rosso.com »}] Entre Toulouse et les Pyrénées, découvrez nos villes et villages de caractère, nos monuments historiques, notre patrimoine naturel…
Chacun trouvera une bonne raison de s’aventurer en coeur de garonne pour une balade, pour un week-end, pour un séjour. Nous vous attendons !
Démonstration d’artisans d’art, acteurs dans la préservation du patrimoine
©OTICoeurdeGaronne
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