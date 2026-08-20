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Démonstration : savoir-faire d’hier, gestes d’aujourd’hui, Place Henri Dulion, Martres-Tolosane

vendredi 18 septembre 2026 · Place Henri Dulion · Martres-Tolosane

Démonstration : savoir-faire d’hier, gestes d’aujourd’hui, Place Henri Dulion, Martres-Tolosane

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place Henri Dulion
Adresse
31220 Martres-Tolosane
Ville
31220 Martres-Tolosane
Département
Haute-Garonne

Démonstration : savoir-faire d’hier, gestes d’aujourd’hui 18 – 20 septembre Place Henri Dulion Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Démonstration d’artisans d’art, acteurs dans la préservation du patrimoine
Contact :
05 61 87 64 93 / 06 11 85 66 85
grand.presbytere@mairie-martres-tolosane.fr

Place Henri Dulion 31220 Martres-Tolosane Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:grand.presbytere@mairie-martres-tolosane.fr »}, {« link »: « mailto:mail@atelier-rosso.com »}] Entre Toulouse et les Pyrénées, découvrez nos villes et villages de caractère, nos monuments historiques, notre patrimoine naturel…

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Démonstration d’artisans d’art, acteurs dans la préservation du patrimoine

©OTICoeurdeGaronne

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