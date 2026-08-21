[Exposition] Le Grand Presbytère : entre mémoire et création, Place Henri Dulion, Martres-Tolosane

Informations pratiques

[Exposition] Le Grand Presbytère : entre mémoire et création 19 et 20 septembre Place Henri Dulion Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Grand Presbytère :

Exposition Racines, musée archéologique et village d’artisans d’art

Trois jours entre patrimoine, création et transmission

LE GRAND PRESBYTÈRE

Racines – Sophie et François Leteuil

Avec Racines, Sophie et François Leteuil nous invitent à un voyage entre matière, mémoire et mythologie.

Entre céramique, sculpture et dessin, leurs œuvres explorent les origines et interrogent notre lien au temps et au vivant.

Musée archéologique du Donjon

Ouvert durant les Journées Européennes du Patrimoine, le musée proposera des visites libres et commentées, ainsi qu’une visite-conférence par Emmanuelle Boube, maître de conférences à l’Université Toulouse – Jean Jaurès.

Dans le jardin du Grand Presbytère : le village des artisans d’art

Pendant trois jours, le jardin du Grand Presbytère accueillera sous ses cabanes bucoliques, cinq artisans passionnés qui vous feront découvrir leurs savoir-faire à travers démonstrations et échanges (tapissier et restaurateurs d’ameublement, doreuse sur bois et statuaire, bronze)

Un rendez-vous unique où patrimoine, création et transmission se rencontrent au cœur du Grand Presbytère. »

Vendredi réservé scolaires

Contact :

05 61 87 64 93

grand.presbytere@mairie-martres-tolosane.fr

Place Henri Dulion 31220 Martres-Tolosane Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:grand.presbytere@mairie-martres-tolosane.fr »}] Entre Toulouse et les Pyrénées, découvrez nos villes et villages de caractère, nos monuments historiques, notre patrimoine naturel…

Chacun trouvera une bonne raison de s’aventurer en coeur de garonne pour une balade, pour un week-end, pour un séjour. Nous vous attendons !

Le Grand Presbytère :

©OTICoeurdeGaronne