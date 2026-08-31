UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Martres-Tolosane

BOUM PARTY AVEC LES FACÉTIES DE BEBER & ZINZIN ANGONIA Martres-Tolosane

mercredi 14 octobre 2026 · ANGONIA · Martres-Tolosane

BOUM PARTY AVEC LES FACÉTIES DE BEBER & ZINZIN ANGONIA Martres-Tolosane

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
ANGONIA
Adresse
04 Place du Général de Gaulle
Ville
31220 Martres-Tolosane
Département
Haute-Garonne
Tarif
6 6 6 Tarif enfant

Martres-Tolosane

BOUM PARTY AVEC LES FACÉTIES DE BEBER & ZINZIN

ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 18:30:00
fin : 2026-10-14

Date(s) :
2026-10-14

Boum Party avec Les facéties de Beber & Zinzin
Déguisé-es ou pas, on danse !

Cie Berzinc
C’est sans artifices, avec leurs drôles d’instruments sortis de leur malle magique, que Beber et Zinzin proposent un concert interactif plein de bonne humeur.
Une valise en guise de Batouzinzin et des pots de confiture pour la Bebercussion… Une contrebasse, une guitare, un glockenspiel et un ukulélé pour tout accompagnement…
Une bonne dose d’humour et de poésie pour raconter des histoires de  ronchonchons  , de chats gloutons et surtout, repousser les sorts de l’affreux sorcier Voc-Horreur !

Martin GARCIA Chant, Guitare Ukulele
Jérôme KRAKOWSKI Chant, Glockenspiel, contrebasse 6  .

ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Boum Party with Les fac%E9ties by Beber & Zinzin
Whether you’re in costume or not, let’s dance!

Company: Berzinc

L’événement BOUM PARTY AVEC LES FACÉTIES DE BEBER & ZINZIN Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-08-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Martres-Tolosane (Haute-Garonne)