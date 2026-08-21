Visite libre : le musée de la faïence, Place Henri Dulion, Martres-Tolosane
vendredi 18 septembre 2026 · Place Henri Dulion · Martres-Tolosane
Informations pratiques
Visite libre : le musée de la faïence 18 – 20 septembre Place Henri Dulion Haute-Garonne
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
MUSÉE DE LA FAÏENCE
En visite libre ou en visite guidée, venez découvrir ce musée, dédié aux faïenciers de Martres-Tolosane qui, depuis 1739, font la renommée de la « Cité artistes ».
Vendredi, samedi et dimanche
10 h – 12 h 30 | 13 h 30 – 18 h
Visite guidée le dimanche : 11h et 15h
Contact :
05 62 02 01 79
tourisme@cc-coeurdegaronne.fr
Place Henri Dulion 31220 Martres-Tolosane Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:tourisme@cc-coeurdegaronne.fr »}] Entre Toulouse et les Pyrénées, découvrez nos villes et villages de caractère, nos monuments historiques, notre patrimoine naturel…
Chacun trouvera une bonne raison de s’aventurer en coeur de garonne pour une balade, pour un week-end, pour un séjour. Nous vous attendons !
MUSÉE DE LA FAÏENCE
©OTICoeurdeGaronne
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