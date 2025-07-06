Orchestre de Jazz de l’école de musique Place du Marché Andernos-les-Bains
Orchestre de Jazz de l’école de musique Place du Marché Andernos-les-Bains samedi 25 juillet 2026.
Andernos-les-Bains
Orchestre de Jazz de l’école de musique
Place du Marché Place du 14 Juillet Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 11:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Orchestre composé avec les professeurs et élèves de l’école de musique d’Andernos les Bains, section Jazz.
Il se produira sous diverses formation.
Direction Thibault Perlade .
Place du Marché Place du 14 Juillet Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95
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English : Orchestre de Jazz de l’école de musique
L’événement Orchestre de Jazz de l’école de musique Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Andernos-les-Bains
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