Orchestre de Jazz de l’école de musique Place du Marché Andernos-les-Bains samedi 25 juillet 2026.

Andernos-les-Bains

Orchestre de Jazz de l’école de musique

Place du Marché Place du 14 Juillet Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 11:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Orchestre composé avec les professeurs et élèves de l’école de musique d’Andernos les Bains, section Jazz.

Il se produira sous diverses formation.

Direction Thibault Perlade .

Place du Marché Place du 14 Juillet Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95

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English : Orchestre de Jazz de l’école de musique

L’événement Orchestre de Jazz de l’école de musique Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Andernos-les-Bains