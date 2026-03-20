Orchestre de l’école de Plouarzel Place du dr Guyader Saint-Renan

Saint-Renan

Orchestre de l’école de Plouarzel

Place du dr Guyader Espace culturel Saint-Renan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 18:00:00

fin : 2026-06-02 19:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Ce concert de restitution va clore un 1er cycle de 3 ans de l’orchestre recyclé à l’école Arzmael.

La thématique de l’année à l’école était le temps . Aussi on retrouvera une déclinaison de cette thématique dans le programme musical avec des chansons de Bob Dylan, Zao de Sagazan et Youenn Gwernig. Les chansons sont arrangées pour chœur et ensemble à cordes par Van-Hien Bui, qui dirigera également tous ces apprentis musiciens. .

Place du dr Guyader Espace culturel Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 32 97 85

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English : Orchestre de l’école de Plouarzel

L’événement Orchestre de l’école de Plouarzel Saint-Renan a été mis à jour le 2026-05-14 par OT IROISE BRETAGNE