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Orchestre d’Harmonie Briard, place du marché à Brie-Comte-Robert, Brie-Comte-Robert

Orchestre d’Harmonie Briard, place du marché à Brie-Comte-Robert, Brie-Comte-Robert

Orchestre d’Harmonie Briard, place du marché à Brie-Comte-Robert, Brie-Comte-Robert dimanche 21 juin 2026.

Lieu : place du marché à Brie-Comte-Robert

Adresse : place du marché Brie Comte Robert

Ville : 77170 Brie-Comte-Robert

Département : Seine-et-Marne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Orchestre d’Harmonie Briard Dimanche 21 juin, 18h00 place du marché à Brie-Comte-Robert Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:45:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:45:00+02:00

Composé d’une trentaine de musiciens, l’Orchestre d’Harmonie Briard propose un répertoire allant de la variété à la musique classique en passant par le jazz, la musique de film et la comédie musicale.

place du marché à Brie-Comte-Robert place du marché Brie Comte Robert Brie-Comte-Robert 77170 Seine-et-Marne Île-de-France 0160626400 http://www.briecomterobert.fr place du marché, point central de la ville
Composé d’une trentaine de musiciens, l’Orchestre d’Harmonie Briard propose un répertoire allant de la variété à la musique classique en passant par le jazz, la musique de film et la comédie musicale.

©Orchestre d’Harmonie Briard

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