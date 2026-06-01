Saint-Alban-sur-Limagnole

ORCHESTRE D’HARMONIE DE HAUTE LOZÈRE

Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

CONCERT GRATUIT ORCHESTRE D’HARMONIE DE HAUTE LOZÈRE

Nous avons le plaisir de vous inviter à un moment musical exceptionnel organisé à l’intention du Centre Hospitalier François Tosquelles et de la Santé Mentale en Lozère.

Vendredi 19 juin 2026

À 20h

Jardins de l’hôpital (devant le bâtiment de l’administration)

✨ Une collation sera offerte à l’issue du concert.

Événement

CONCERT GRATUIT ORCHESTRE D’HARMONIE DE HAUTE LOZÈRE

Nous avons le plaisir de vous inviter à un moment musical exceptionnel organisé à l’intention du Centre Hospitalier François Tosquelles et de la Santé Mentale en Lozère.

Vendredi 19 juin 2026

À 20h

Jardins de l’hôpital (devant le bâtiment de l’administration)

✨ Une collation sera offerte à l’issue du concert.

Événement ouvert à tous et entièrement gratuit !

Venez partager un moment convivial, culturel et chaleureux au cœur de Saint‑Alban‑sur‑Limagnole.

On vous attend nombreux ! .

Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie harmoniehautelozere@gmail.com

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English :

? FREE CONCERT ? ORCHESTRE D?HARMONIE DE HAUTE LOZÈRE ?

We are delighted to invite you to an exceptional musical event organized for the Centre Hospitalier François Tosquelles and Mental Health in Lozère.

? Friday June 19, 2026

? At 8pm

? Hospital gardens (in front of the administration building)

? Light refreshments will be served after the concert.

? Event

L’événement ORCHESTRE D’HARMONIE DE HAUTE LOZÈRE Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-06-01 par Conseil Départemental