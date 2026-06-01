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ORCHESTRE D’HARMONIE DE HAUTE LOZÈRE Saint-Alban-sur-Limagnole

ORCHESTRE D’HARMONIE DE HAUTE LOZÈRE Saint-Alban-sur-Limagnole

ORCHESTRE D’HARMONIE DE HAUTE LOZÈRE Saint-Alban-sur-Limagnole vendredi 19 juin 2026.

Ville : 48120 Saint-Alban-sur-Limagnole

Département : Lozère

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif : Participation libre

Saint-Alban-sur-Limagnole

ORCHESTRE D’HARMONIE DE HAUTE LOZÈRE

Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

CONCERT GRATUIT ORCHESTRE D’HARMONIE DE HAUTE LOZÈRE

Nous avons le plaisir de vous inviter à un moment musical exceptionnel organisé à l’intention du Centre Hospitalier François Tosquelles et de la Santé Mentale en Lozère.

Vendredi 19 juin 2026
À 20h
Jardins de l’hôpital (devant le bâtiment de l’administration)

✨ Une collation sera offerte à l’issue du concert.
Événement
CONCERT GRATUIT ORCHESTRE D’HARMONIE DE HAUTE LOZÈRE

Nous avons le plaisir de vous inviter à un moment musical exceptionnel organisé à l’intention du Centre Hospitalier François Tosquelles et de la Santé Mentale en Lozère.

Vendredi 19 juin 2026
À 20h
Jardins de l’hôpital (devant le bâtiment de l’administration)

✨ Une collation sera offerte à l’issue du concert.
Événement ouvert à tous et entièrement gratuit !

Venez partager un moment convivial, culturel et chaleureux au cœur de Saint‑Alban‑sur‑Limagnole.
On vous attend nombreux !   .

Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie   harmoniehautelozere@gmail.com

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English :

? FREE CONCERT ? ORCHESTRE D?HARMONIE DE HAUTE LOZÈRE ?

We are delighted to invite you to an exceptional musical event organized for the Centre Hospitalier François Tosquelles and Mental Health in Lozère.

? Friday June 19, 2026
? At 8pm
? Hospital gardens (in front of the administration building)

? Light refreshments will be served after the concert.
? Event

L’événement ORCHESTRE D’HARMONIE DE HAUTE LOZÈRE Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-06-01 par Conseil Départemental

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