ORCHESTRE D’HARMONIE DE HAUTE LOZÈRE Saint-Alban-sur-Limagnole
ORCHESTRE D’HARMONIE DE HAUTE LOZÈRE Saint-Alban-sur-Limagnole vendredi 19 juin 2026.
Saint-Alban-sur-Limagnole
ORCHESTRE D’HARMONIE DE HAUTE LOZÈRE
Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
CONCERT GRATUIT ORCHESTRE D’HARMONIE DE HAUTE LOZÈRE
Nous avons le plaisir de vous inviter à un moment musical exceptionnel organisé à l’intention du Centre Hospitalier François Tosquelles et de la Santé Mentale en Lozère.
Vendredi 19 juin 2026
À 20h
Jardins de l’hôpital (devant le bâtiment de l’administration)
✨ Une collation sera offerte à l’issue du concert.
Événement
CONCERT GRATUIT ORCHESTRE D’HARMONIE DE HAUTE LOZÈRE
Nous avons le plaisir de vous inviter à un moment musical exceptionnel organisé à l’intention du Centre Hospitalier François Tosquelles et de la Santé Mentale en Lozère.
Vendredi 19 juin 2026
À 20h
Jardins de l’hôpital (devant le bâtiment de l’administration)
✨ Une collation sera offerte à l’issue du concert.
Événement ouvert à tous et entièrement gratuit !
Venez partager un moment convivial, culturel et chaleureux au cœur de Saint‑Alban‑sur‑Limagnole.
On vous attend nombreux ! .
Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie harmoniehautelozere@gmail.com
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English :
? FREE CONCERT ? ORCHESTRE D?HARMONIE DE HAUTE LOZÈRE ?
We are delighted to invite you to an exceptional musical event organized for the Centre Hospitalier François Tosquelles and Mental Health in Lozère.
? Friday June 19, 2026
? At 8pm
? Hospital gardens (in front of the administration building)
? Light refreshments will be served after the concert.
? Event
L’événement ORCHESTRE D’HARMONIE DE HAUTE LOZÈRE Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-06-01 par Conseil Départemental