Orchestre national Avignon -Provence Ferrières Martigues

Informations pratiques

Martigues

Orchestre national Avignon -Provence

Vendredi 11 décembre 2026 de 20h30 à 22h30. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:30:00

fin : 2026-12-11 22:30:00

Date(s) :

2026-12-11

Pour la première fois, la grande salle des Salins se laisse traverser par les pulsations de la musique contemporaine.

L’Orchestre national Avignon-Provence, dirigé par la violoniste Déborah Nemtanu, y déploie un programme minimaliste où sons et images dialoguent en permanence.



En ouverture, le Quatuor à cordes n°3 de Philip Glass, tiré de Mishima, impose son rythme hypnotique entre tension et dépouillement. Avec Different Trains de Steve Reich, accompagné du film de Bill Morrison, la musique devient mémoire fragments de voix, motifs répétés et images d’archives tissent un récit saisissant. Le temps semble ensuite suspendu avec Festina lente d’Arvo Pärt, où chaque note affleure dans un silence presque palpable. Enfin, Max Richter revisite Vivaldi avec Les Quatre Saisons recomposées, portées par le film Free Seasons de Dimitri Sterkens une matière sonore familière, transformée en paysage mouvant, à la fois intime et cinématographique. Un concert à la croisée des formes, où l’écoute se fait regard et le regard, sensation. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

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English :

For the first time, the large hall of Les Salins is filled with the pulse of contemporary music.

L’événement Orchestre national Avignon -Provence Martigues a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Martigues