Orchestre National de Bretagne J’ai deux amours Grand Théâtre Brest

Avec des œuvres de Darius Milhaud ou Francis Poulenc, l’ONB et Alexandre Tharaud rendent hommage à Joséphine Baker.

Sous la baguette de Nicolas Ellis, nouveau directeur musical de l’orchestre, embarquons dans l’esprit insouciant de l’entre-deux-guerres avec l’une des artistes les plus emblématiques des années folles et fervente défenseuse des droits de l’homme… Des œuvres pleines de vivacité sont au programme de cette soirée, comme un clin d’œil à l’atmosphère du Bœuf sur le Toit, haut lieu de l’avant-garde parisienne, qu’Alexandre Tharaud fait revivre avec délice. Sans oublier une œuvre exclusive de la compositrice Caroline Marçot, s’inspirant du discours de Joséphine Baker à Washington en 1962 aux côtés de Martin Luther King.

Programme

Darius Milhaud (1892-1974) Le Bœuf sur le toit, Op.58

Caroline Marçot (1974-) Chalk Line (2025 Éditions Musicales Artchipel)

Chansons pour Joséphine Baker (arrangements Johan Farjot)

Chansons françaises avec Alexandre Tharaud (arrangements Dimitri Soudoplatoff)

Francis Poulenc (1899-1963) Concerto pour piano

Informations pratiques

Durée 2h entracte compris.

