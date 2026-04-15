Orchestre Symphonique Suisse des Jeunes, Victoria Hall, Genève

Orchestre Symphonique Suisse des Jeunes Vendredi 1 mai, 19h30 Victoria Hall

Espace Ville de Genève, Grütli, Genève Tourisme, Cité Seniors, Centrale Billetterie T 0800 418 418 (Suisse), T +41 22 418 36 18 (Etranger)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T19:30:00+02:00 – 2026-05-01T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-01T19:30:00+02:00 – 2026-05-01T21:00:00+02:00

Samuel Niederhauser violoncelle

Felix Mildenberger direction

Lili Boulanger

D’un soir triste

D’un matin de printemps

Camille Saint-Saëns

Concerto pour violoncelle n° 1 en la mineur, op. 33

Claude Debussy

La Mer, trois esquisses symphoniques

Pour cette tournée printanière placée sous le signe de la France, l’OSSJ interprétera avec le violoncelliste suisse Samuel Niederhauser le Concerto n° 1 pour violoncelle de Camille Saint-Saëns. Auparavant résonnera la musique d’une pionnière: Lili Boulanger, qui fut en 1913 la première femme à remporter le plus prestigieux prix de composition français de l’époque et qui s’éteignit cinq ans plus tard, à seulement 24 ans. Alors que son état de santé ne lui laissait plus guère d’espoir, elle composa D’un matin de printemps et D’un soir triste, deux œuvres qui se complètent comme la lumière et l’ombre.

Quant à Claude Debussy, il passa les étés de son enfance à Cannes et transforma plus tard ces souvenirs en l’une des plus célèbres «études marines» de l’histoire de la musique: La Mer.

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/product?id=10229275833960 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0800 418 418 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

Ce printemps, l’OSSJ présente des œuvres de Boulanger, Saint-Saëns et Debussy, avec S. Niederhauser (violoncelle) et F. Mildenberger (direction). Un programme riche et captivant à ne pas manquer.

SJSO