Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp, Autre lieu, Genève
dimanche 6 septembre 2026 · Autre lieu · Genève
Informations pratiques
Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp Dimanche 6 septembre, 13h00 Autre lieu
CHF 0.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-06T13:00:00+02:00 – 2026-09-06T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-06T13:00:00+02:00 – 2026-09-06T14:00:00+02:00
Impossible de prédire où surgira l’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp. Fidèle à son goût du débordement, le collectif embarque La Bâtie dans une aventure musicale nomade qui traversera plus de sept lieux dans le Grand Genève. Une invitation à suivre la trace d’un orchestre hors norme, aussi à l’aise dans les salles de concert que dans l’espace public.
Depuis près de vingt ans, la formation genevoise construit une œuvre unique en son genre où se rencontrent ferveur rythmique, expérimentations sonores et esprit de liberté. Son dernier album, Ventre Unique, poursuit cette exploration avec une ampleur nouvelle : les voix s’y multiplient, les textures s’entremêlent et les chansons accueillent les secousses du présent sans jamais céder au découragement.
Portés par une impressionnante constellation de cuivres, cordes, percussions, marimbas et guitares, plus de quinze musicien·nes façonnent une musique généreuse, mouvante et intensément vivante. Embarquez donc pour ce périple sonore au plus près des artistes, entre célébration collective et joyeuse échappée hors des sentiers battus.
Programme de ce marathon musical :
- Vendredi 4 septembre 18:00 – Parc du Château Voltaire (gratuit)
- Vendredi 4 septembre 22:00 – La Parfumerie – suivi de la soirée La Toute Puissante party
- Samedi 5 septembre 15:00 – Parc Battelle – Maison de Quartier des Grands-Hutins (gratuit)
- Samedi 5 septembre 18:00 – Esplanade du Lignon (gratuit)
- Samedi 5 septembre 22:00 – Scène Caecilia
- Dimanche 6 septembre 13:00 – Promenade Rivoire (gratuit)
- Dimanche 6 septembre 22:00 – cave12
Une création à La Bâtie 2026
Avec les soutiens de la commune de Ferney-Voltaire et du Centre des monuments nationaux dans le cadre de Vivant Monument
Avec le soutien de la Ville du Grand-Saconnex
Avec le soutien de la Ville de Carouge
Avec le soutien de la Ville de Vernier
En collaboration avec La Parfumerie
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.batie.ch/fr/programme/orchestre-tout-puissant-marcel-duchamp »}] [{« link »: « https://www.batie.ch/en/line-up/la-toute-puissante-party »}, {« link »: « https://www.batie.ch/fr/programme/la-toute-puissante-party »}]
Quand Dada rencontre Fela et Sun Ra ! Les 18 musicien·nes réuni·es pour ce concert itinérant aux allures de marathon promènent leur instrumentarium XXL dans des parcs et des salles mythiques.
Emilie Pelissier
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