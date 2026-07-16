Orchestre universitaire de Brest, Église Saint-Thuriau, Landivisiau

Informations pratiques

Orchestre universitaire de Brest Dimanche 13 décembre, 16h30 Église Saint-Thuriau Finistère

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-13T16:30:00+01:00 – 2026-12-13T17:30:00+01:00

Fin : 2026-12-13T16:30:00+01:00 – 2026-12-13T17:30:00+01:00

L’Orchestre Universitaire de Brest rassemble des musiciens amateurs autour d’une même passion pour la musique symphonique. Dirigé par Jean-

Philippe Brun, l’ensemble réunit étudiants, enseignants, professionnels et passionnés de musique dans une formation pouvant compte jusqu’à 90 musiciens sur scène.

L’orchestre propose chaque saison des programmes mêlant grandes œuvres du répertoire, musiques de films et découvertes contemporaines, avec la volonté de rendre la musique orchestrale accessible à tous les publics.

Pour son nouveau programme Invitation à la danse autour du monde, l’Orchestre Universitaire de Brest propose un voyage musical à travers différentes cultures et traditions de danse. Le concert fera dialoguer les rythmes mexicains d’Arturo Márquez avec Danzón n°2 et Conga del Fuego Nuevo, les sonorités celtiques de Lord of the Dance de Ronan Hardiman, ainsi que les

couleurs espagnoles de la Danse bohème de Carmen de Georges Bizet, parmi d’autres œuvres festives et populaires du répertoire orchestral.

Église Saint-Thuriau 9 Rue d’Arvor, 29400 Landivisiau Landivisiau 29400 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-vallon.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 98 68 67 63 »}]

Quatre-vingt-dix musiciens et une seule destination, celle d’un voyage symphonique où les musiques du monde font battre les cœurs à l’unisson.