Orchestre Victor Hugo Scottish Ballad Théâtre de Montbéliard MA scène nationale Montbéliard

Informations pratiques

Montbéliard

Orchestre Victor Hugo Scottish Ballad

Théâtre de Montbéliard MA scène nationale Rue de l’École Française Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Avec MA Scène Nationale, découvrez Scottish Ballad interprété par l’Orchestre Victor Hugo.

Deux grands compositeurs, inspirés par leurs voyages et leurs découvertes, vous invitent à un véritable voyage musical. Le Concerto pour deux pianos de Francis Poulenc explore différents univers, de Mozart au music-hall en passant par les sonorités du gamelan balinais. Puis, la célèbre Symphonie n°3 Écossaise de Felix Mendelssohn vous transporte au cœur des paysages sauvages des Highlands, entre traditions et légendes.

Une soirée où la musique raconte le voyage, l’ailleurs et l’imaginaire. .

Théâtre de Montbéliard MA scène nationale Rue de l’École Française Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00 billetterie@mascene.eu

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English : Orchestre Victor Hugo Scottish Ballad

L’événement Orchestre Victor Hugo Scottish Ballad Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD