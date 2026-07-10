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Orchestre Victor Hugo Scottish Ballad Théâtre de Montbéliard MA scène nationale Montbéliard

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre de Montbéliard MA scène nationale · Montbéliard

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Théâtre de Montbéliard MA scène nationale
Adresse
Rue de l'École Française
Ville
25200 Montbéliard
Département
Doubs
Tarif

Montbéliard

Orchestre Victor Hugo Scottish Ballad

Théâtre de Montbéliard MA scène nationale Rue de l’École Française Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Avec MA Scène Nationale, découvrez Scottish Ballad interprété par l’Orchestre Victor Hugo.

Deux grands compositeurs, inspirés par leurs voyages et leurs découvertes, vous invitent à un véritable voyage musical. Le Concerto pour deux pianos de Francis Poulenc explore différents univers, de Mozart au music-hall en passant par les sonorités du gamelan balinais. Puis, la célèbre Symphonie n°3 Écossaise de Felix Mendelssohn vous transporte au cœur des paysages sauvages des Highlands, entre traditions et légendes.

Une soirée où la musique raconte le voyage, l’ailleurs et l’imaginaire.   .

Théâtre de Montbéliard MA scène nationale Rue de l’École Française Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00  billetterie@mascene.eu

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English : Orchestre Victor Hugo Scottish Ballad

L’événement Orchestre Victor Hugo Scottish Ballad Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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