Orchestre Victor Hugo Scottish Ballad Théâtre de Montbéliard MA scène nationale Montbéliard
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre de Montbéliard MA scène nationale · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
Orchestre Victor Hugo Scottish Ballad
Théâtre de Montbéliard MA scène nationale Rue de l’École Française Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Avec MA Scène Nationale, découvrez Scottish Ballad interprété par l’Orchestre Victor Hugo.
Deux grands compositeurs, inspirés par leurs voyages et leurs découvertes, vous invitent à un véritable voyage musical. Le Concerto pour deux pianos de Francis Poulenc explore différents univers, de Mozart au music-hall en passant par les sonorités du gamelan balinais. Puis, la célèbre Symphonie n°3 Écossaise de Felix Mendelssohn vous transporte au cœur des paysages sauvages des Highlands, entre traditions et légendes.
Une soirée où la musique raconte le voyage, l’ailleurs et l’imaginaire. .
Théâtre de Montbéliard MA scène nationale Rue de l’École Française Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00 billetterie@mascene.eu
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English : Orchestre Victor Hugo Scottish Ballad
L’événement Orchestre Victor Hugo Scottish Ballad Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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