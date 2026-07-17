Orgue de St-Ouen-les-Vignes, Église Saint-Ouen-les-Vignes, Saint-Ouen-les-Vignes

Informations pratiques

Orgue de St-Ouen-les-Vignes 19 et 20 septembre Église Saint-Ouen-les-Vignes Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Venez découvrir ou redécouvrir cette belle église, dont la nef remonte au XIᵉ siècle, et son exceptionnel orgue de salon ! A cette occasion, vous seront présentées deux expositions, l’une de photographies de l’édifice, l’autre sur le fonctionnement de l’orgue, en présence de l’organiste qui vous fera entendre le son magnifique de cet instrument.

Église Saint-Ouen-les-Vignes Place de l’Église 37530 Saint-Ouen-les-Vignes Saint-Ouen-les-Vignes 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 30 18 87 Église du XIe siècle, agrandie aux XVIe et XVIIe et XIXe siècles, abrite un médaillon de vitrail classé du XVIe siècle et un orgue de salon qui proviendrait de Chanteloup.

Venez découvrir ou redécouvrir cette belle église, dont la nef remonte au XIe siècle, et son exceptionnel orgue de salon !

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