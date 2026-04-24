Origami, Bibliothèque Roseraie, Toulouse

Origami Jeudi 21 mai, 14h15 Bibliothèque Roseraie Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T14:15:00+02:00 – 2026-05-21T16:15:00+02:00

Fin : 2026-05-21T14:15:00+02:00 – 2026-05-21T16:15:00+02:00

Jeudi 21 mai – 14h15

Apprendre à plier le papier et créer un univers tout en finesse et poésie, comme un voyage au cœur du Japon !

Bibliothèque Roseraie

Durée : 2h – Sur inscription au 05 31 22 95 34

Bibliothèque Roseraie 100 Avenue Yves Brunaud, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 33 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/roseraie [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 95 34 »}] Métro ligne A – station RoseraieVélô-Toulouse : station 178 – avenue Brunaud

Apprendre à plier le papier et créer un univers tout en finesse et poésie,