Origami, Bibliothèque Roseraie, Toulouse
Origami, Bibliothèque Roseraie, Toulouse jeudi 21 mai 2026.
Origami Jeudi 21 mai, 14h15 Bibliothèque Roseraie Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T14:15:00+02:00 – 2026-05-21T16:15:00+02:00
Fin : 2026-05-21T14:15:00+02:00 – 2026-05-21T16:15:00+02:00
Jeudi 21 mai – 14h15
Apprendre à plier le papier et créer un univers tout en finesse et poésie, comme un voyage au cœur du Japon !
Bibliothèque Roseraie
Durée : 2h – Sur inscription au 05 31 22 95 34
Bibliothèque Roseraie 100 Avenue Yves Brunaud, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 33 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/roseraie [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 95 34 »}] Métro ligne A – station RoseraieVélô-Toulouse : station 178 – avenue Brunaud
Apprendre à plier le papier et créer un univers tout en finesse et poésie,
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