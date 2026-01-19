Origine, spectacle des Commandos Percu MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine

Origine, spectacle des Commandos Percu

Dans une mise en scène audacieuse et originale, Origine, création de 2024, raconte l’histoire d’être imaginaires qui se rencontrent, se découvrent et se construisent peu à peu pour former une tribu, devenir une société.

Les Commandos Percu est une compagnie internationale des arts de la rue qui développe une approche innovante de la percussion associée à une utilisation singulière de la pyrotechnie. Ils mêlent rythmes effrénés, performances visuelles spectaculaires et une énergie communicative, captivant un large public. Depuis 30 ans, leur histoire s’écrit avec le rythme, le mouvement et le feu. Leur langage est universel, telles sont leurs origines…

Samedi 19 septembre en soirée Durée du spectacle 1 h environ. .

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 96 23

