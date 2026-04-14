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Orliac au cinéma Le Bourg Orliac-de-Bar

Orliac au cinéma Le Bourg Orliac-de-Bar

Orliac au cinéma Le Bourg Orliac-de-Bar vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Le Bourg

Adresse : La Forge de Charles

Ville : 19390 Orliac-de-Bar

Département : Corrèze

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : Gratuit

Orliac-de-Bar

Orliac au cinéma

Le Bourg La Forge de Charles Orliac-de-Bar Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Projection gratuite en soirée des films Tu paisan tourné à Meilhards La bourrée de Treillet tourné à Treillet (Beaumont)   .

Le Bourg La Forge de Charles Orliac-de-Bar 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 32 37  laforgedecharles@gmail.com

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English : Orliac au cinéma

L’événement Orliac au cinéma Orliac-de-Bar a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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