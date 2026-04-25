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Soirée cinéma à la Forge de Charles Orliac-de-Bar

Soirée cinéma à la Forge de Charles Orliac-de-Bar

Soirée cinéma à la Forge de Charles Orliac-de-Bar vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : 15 Pl. du 19 Mars 1962

Ville : 19390 Orliac-de-Bar

Département : Corrèze

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 21:15:00

Tarif :

Orliac-de-Bar

Soirée cinéma à la Forge de Charles

15 Pl. du 19 Mars 1962 Orliac-de-Bar Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:15:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Deux films seront projetés en plein air Tu paisan et La bourrée de Treillet   .

15 Pl. du 19 Mars 1962 Orliac-de-Bar 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 75 41 73  laforgedecharles@gmail.com

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English : Soirée cinéma à la Forge de Charles

L’événement Soirée cinéma à la Forge de Charles Orliac-de-Bar a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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