Orliac-de-Bar

Soirée cinéma à la Forge de Charles

15 Pl. du 19 Mars 1962 Orliac-de-Bar Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:15:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Deux films seront projetés en plein air Tu paisan et La bourrée de Treillet .

15 Pl. du 19 Mars 1962 Orliac-de-Bar 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 75 41 73 laforgedecharles@gmail.com

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English : Soirée cinéma à la Forge de Charles

L’événement Soirée cinéma à la Forge de Charles Orliac-de-Bar a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze