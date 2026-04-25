Soirée cinéma à la Forge de Charles Orliac-de-Bar
Soirée cinéma à la Forge de Charles Orliac-de-Bar vendredi 17 juillet 2026.
Orliac-de-Bar
Soirée cinéma à la Forge de Charles
15 Pl. du 19 Mars 1962 Orliac-de-Bar Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:15:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Deux films seront projetés en plein air Tu paisan et La bourrée de Treillet .
15 Pl. du 19 Mars 1962 Orliac-de-Bar 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 75 41 73 laforgedecharles@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée cinéma à la Forge de Charles
L’événement Soirée cinéma à la Forge de Charles Orliac-de-Bar a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
À voir aussi à Orliac-de-Bar (Corrèze)
- La Forge de Charles Exposition Quatre saisons à la fermé Orliac-de-Bar 11 juillet 2026
- Exposition 4 saisons à la ferme Forge de Charles La Forge de Charles Orliac-de-Bar 12 juillet 2026
- Orliac au cinéma Le Bourg Orliac-de-Bar 17 juillet 2026
- La Forge de Charles Activités au Musée le bourg Orliac-de-Bar 8 août 2026