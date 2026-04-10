Ornithologie en Oisans, 38142 Le Freney-d’Oisans, France, Besse

Ornithologie en Oisans 28 juin – 2 août 38142 Le Freney-d’Oisans, France Isère

Tarifs : Tarif unique 40€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-02T10:00:00+02:00 – 2026-08-02T16:00:00+02:00

La montagne accueille une diversité ornithologique exceptionnelle, favorisée au printemps et en début d’été par la rencontre entre espèces sédentaires et espèces migratrices. Passereaux de montagne et rapaces sont au programme.

L’objectif de cette journée est d’apprendre à reconnaître les oiseaux dans leur environnement, par leur chant, par leur forme, leur manière de voler, etc. Un autre objectif est de sensibiliser à leurs fragilités, souvent liées aux activités humaines, mais aussi d’évoquer leurs forces exceptionnelles, nécessaires pour vivre dans cet environnement exigeant.

Le Gypaête barbu se nourrit d’os une grande partie de l’année, les oiseaux migrateurs ont quelques mois pour assurer leur cycle de reproduction avant de repartir au sud …

Durant la journée, les temps d’explications et d’échanges sont entrecoupés de temps d’écoute et d’observation, pour une meilleure immersion dans cet environnement unique.

Espèces possibles : Gypaête barbu, Aigle royal, Vautours, divers Bruants et Pipits, Monticole de roche …

Durée : 6h00

Activité organisée par Lionel – Guide accompagnateur naturaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/les-oiseaux-de-montagne-9237

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