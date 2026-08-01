Informations pratiques

Varennes

ORSO Art, Mémoire et Patrimoine

Varennes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 15:00:00

fin : 2026-08-16 21:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Le Château ouvre ses portes au public pour une déambulation libre, découverte de la collection terre et lumière du peintre ORSO et de l’application littéraire et de mémoire RACONTEO. Seront proposés des ateliers de création artistique, et une vente d’objets issus de l’artisanat poétique.

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Varennes 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 18 95 44 38 bruno.triplet@egis.fr

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English :

The Château is opening its doors to the public for a self-guided tour, featuring the Earth and Light collection by the painter ORSO and the literary and memory app RACONTEO. There will be artistic workshops and a sale of items from the “poetic crafts” collection.

L’événement ORSO Art, Mémoire et Patrimoine Varennes a été mis à jour le 2026-07-29 par Loches Touraine Châteaux de la Loire