Informations pratiques

Le Mans

Ose !

4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 20:00:00

fin : 2026-11-19 22:00:00

Date(s) :

2026-11-18 2026-11-19

Placé sous le signe de la diversité la plus exubérante, ce cabaret enchaînera les effeuillages burlesques, les mises à nu au propre comme au figuré, les performances chorégraphiées et théâtralisées où les corps se libéreront de leurs carcans pour devenir purs objets de création. .

4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ose ! Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72