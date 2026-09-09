Osez Entreprendre : « Arrêt Lauriers », La Boutik, Nantes

Informations pratiques

Osez Entreprendre : « Arrêt Lauriers » Mercredi 9 septembre, 09h30 La Boutik Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T09:30:00+02:00 – 2026-09-09T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-09T09:30:00+02:00 – 2026-09-09T17:00:00+02:00

Marre d’attendre le bus? cette fois c’est le bus qui t’attend !

Entre les barnums de Plan B et de la Boutik, pile en face de l’arrêt de tram : le bon stop, le bon spot pour parler entrepreneuriat.

Elodie et Frédéric d’Osez Entreprendre t’accueillent, t’écoutent, t’informent te conseillent et t’orientent. Toutes les idées sont bonnes à exprimer, les élans à encourager et nous sommes là pour vous aider.

Depuis 12 ans, le dispositif « Osez Entreprendre » soutient les entrepreneuses et les entrepreneurs des quartiers prioritaires de Nantes. Il permet d’être accompagné à toutes le étapes de la création et du développement d’un projet économique, mais aussi d’en tester la viabilité.

Accès libre et gratuit.

La Boutik Place des Lauriers, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0618100820 »}, {« type »: « link », « value »: « https://entreprises.nantesmetropole.fr/actualites/osez-entreprendre-faciliter-l-entrepreneuriat-dans-les-quartiers/ »}]

Une permanence d’Osez Entreprendre pour t’aider à faire le prochain pas vers la création d’entreprise Entrepreneuriat Bus

Libre de droits