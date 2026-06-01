, Ostal d’Occitania (Tolosa), Toulouse
, Ostal d’Occitania (Tolosa), Toulouse jeudi 18 juin 2026.
Jeudi 18 juin, 18h30 Ostal d’Occitania (Tolosa) Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-18T18:30:00+02:00 – 2026-06-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-18T18:30:00+02:00 – 2026-06-18T22:00:00+02:00
Ostal d’Occitania (Tolosa) 11 rue Malcousinat 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
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