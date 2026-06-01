, Ostal d’Occitania (Tolosa), Toulouse

Jeudi 18 juin, 18h30 Ostal d’Occitania (Tolosa) Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T18:30:00+02:00 – 2026-06-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-18T18:30:00+02:00 – 2026-06-18T22:00:00+02:00

Ostal d’Occitania (Tolosa) 11 rue Malcousinat 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie