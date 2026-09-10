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Othello Théâtre La Ruche Nantes

vendredi 20 novembre 2026 · Théâtre La Ruche · Nantes

Othello Théâtre La Ruche Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
Théâtre La Ruche
Adresse
8 Rue Félibien, 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-20 20:00 – 21:30
Gratuit : non  Tout public 

Après MACBETH, Philippe Nicaud revient avec OTHELLO. »Le pouvoir de tout modifier est dans notre volonté ! »Lauréat du meilleur acteur et nominé meilleur seul en scène aux Cyranos 2024, Philippe Nicaud réinvente Othello.Ici,Iago le mensonge, Iago la vengeance, Iago le stratège hors norme, entraîne le spectateur dans un thriller implacable. La musique accompagnant chaque scène plonge le spectateur dans une fresque sonore, théâtrale et cinématographique. Le texte se voir alors porté, clamé, chanté, slamé et réinventé.https://youtu.be/oGU6wReC5pI

Théâtre La Ruche Nantes 44000
https://www.laruchenantes.fr/novembre2026


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