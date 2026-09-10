Othello Théâtre La Ruche Nantes
vendredi 20 novembre 2026 · Théâtre La Ruche · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-20 20:00 – 21:30
Gratuit : non Tout public
Après MACBETH, Philippe Nicaud revient avec OTHELLO. »Le pouvoir de tout modifier est dans notre volonté ! »Lauréat du meilleur acteur et nominé meilleur seul en scène aux Cyranos 2024, Philippe Nicaud réinvente Othello.Ici,Iago le mensonge, Iago la vengeance, Iago le stratège hors norme, entraîne le spectateur dans un thriller implacable. La musique accompagnant chaque scène plonge le spectateur dans une fresque sonore, théâtrale et cinématographique. Le texte se voir alors porté, clamé, chanté, slamé et réinventé.https://youtu.be/oGU6wReC5pI
Théâtre La Ruche Nantes 44000
https://www.laruchenantes.fr/novembre2026
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