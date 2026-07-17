Otis Thaïs Martin | On emballe bien les choses fragiles (version solo spéciale La Bâtie), Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, Genève

jeudi 3 septembre 2026 · Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre · Genève

Informations pratiques

Otis Thaïs Martin | On emballe bien les choses fragiles (version solo spéciale La Bâtie) 3 – 5 septembre Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-03T20:00:00+02:00 – 2026-09-03T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-05T18:00:00+02:00 – 2026-09-05T18:30:00+02:00

Résister, garder l’équilibre, tenir bon malgré l’intranquillité – et y trouver, peut-être, de la joie. Pour Otis Thaïs Martin, le trapèze devient métaphore : il oscille, se dérobe, se tord, pendant que le corps lutte contre l’angoisse pour rester debout.

Mêlant improvisations musicales de Camille Garcia-Rennes, lectures, témoignages et art du cirque, cette performance à ciel ouvert explore les états anxieux, l’épuisement qu’ils provoquent et les stratégies inventées pour continuer à avancer. Ancien artiste associé à l’Abri, Otis Thaïs Martin transforme la scène en espace politique : un lieu où la santé mentale peut être dite, partagée, mise en commun – en particulier au sein des communautés queers qu’elle côtoie.

À l’heure où les replis réactionnaires gagnent du terrain et où des droits que l’on croyait acquis vacillent, On emballe bien les choses fragiles cherche à construire un espace de résistance et de soin. Otis Thaïs Martin interroge aussi les gestes de protection qui traversent les minorités queers : comment prendre soin les un·es des autres quand l’orage menace déjà ?

Une version spéciale pour La Bâtie 2026

Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève +41 22 418 54 50 http://www.ariana-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.batie.ch/fr/programme/otis-thais-martin-on-emballe-bien-les-choses-fragiles »}]

Performance de résistance sur trapèze et fond d’anxiété

DR