Où se cachent les petites bêtes? Maison de l’Estuaire Plourivo
Où se cachent les petites bêtes? Maison de l’Estuaire Plourivo jeudi 30 juillet 2026.
Plourivo
Où se cachent les petites bêtes?
Maison de l’Estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 15:00:00
fin : 2026-07-30 17:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Il s’en passe des choses sous nos pieds ! Cloportes, sauterelles, araignées et bien d’autres encore. Par une approche sensorielle et artistique, apprenez à les reconnaître dans leur milieu, puis créez votre propre œuvre avec les éléments naturels. À partir de 4 ans. .
Maison de l’Estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79
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English :
L’événement Où se cachent les petites bêtes? Plourivo a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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