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Où se cachent les petites bêtes? Maison de l’Estuaire Plourivo

Où se cachent les petites bêtes? Maison de l’Estuaire Plourivo jeudi 30 juillet 2026.

Lieu
Maison de l'Estuaire
Adresse
Lieu-dit Traou Nez
Ville
22860 Plourivo
Département
Côtes-d'Armor
Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Plourivo

Où se cachent les petites bêtes?

Maison de l’Estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 15:00:00
fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Il s’en passe des choses sous nos pieds ! Cloportes, sauterelles, araignées et bien d’autres encore. Par une approche sensorielle et artistique, apprenez à les reconnaître dans leur milieu, puis créez votre propre œuvre avec les éléments naturels. À partir de 4 ans.   .

Maison de l’Estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79 

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English :

L’événement Où se cachent les petites bêtes? Plourivo a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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