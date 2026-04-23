Peyre en Aubrac

OUÏSSEZ-VOIR

Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 17:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Concert-balade pour 5 chanteur.euse.s a cappella. Ensemble, nous nous mettons à marcher. Des polyphonies de la Renaissance avec Janequin et Lejeune à la musique minimaliste américaine de Meredith Monk, les voix se mêlent et chantent le rocher, l’arbre, le ruisseau, le ciel et la terre. Sans réservation.

Concert-balade pour 5 chanteur.euse.s a cappella

Ensemble, nous nous mettons à marcher. Des polyphonies de la Renaissance avec Janequin et Lejeune à la musique minimaliste américaine de Meredith Monk, les voix se mêlent et chantent le rocher, l’arbre, le ruisseau, le ciel et la terre.

Nous marchons pour nous réunir dans un lieu clos et faire sonner par nos chants Britten, Vasks et Machuel les résonances d’une contemplation commune. Un dialogue s’instaure alors entre notre sensibilité et la nature, et l’espace du dedans et du dehors. Comme un rituel, un cercle de voix. Sans réservation. .

Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie contact@lagrandegarabagne.fr

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English :

Concert-balade for 5 a cappella singers. Together, we start walking. From the Renaissance polyphonies of Janequin and Lejeune to the minimalist American music of Meredith Monk, voices mingle and sing of rock, tree, stream, sky and earth. No reservation required.

L’événement OUÏSSEZ-VOIR Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-04-23 par Conseil Départemental