VIDE-GRENIER ET MARCHÉ ARTISANAL Peyre en Aubrac
VIDE-GRENIER ET MARCHÉ ARTISANAL Peyre en Aubrac dimanche 10 mai 2026.
Peyre en Aubrac
VIDE-GRENIER ET MARCHÉ ARTISANAL
Peyre en Aubrac Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 16:30:00
Date(s) :
2026-05-10
Le Comité des Fêtes d’Aumont-Aubrac organise une journée d’animation à la Grande Halle, combinant un vide-grenier et un marché artisanal. Cet événement permet de découvrir le savoir-faire des créateurs locaux tout en offrant une seconde vie aux objets d’occasion. Une buvette ainsi qu’un service de restauration rapide sont prévus sur place tout au long de la journée pour accueillir les visiteurs dans une ambiance conviviale.
L’inscription est obligatoire pour participer au vide-grenier. Les personnes souhaitant exposer peuvent se procurer le bulletin d’inscription selon les modalités suivantes
– Retrait physique À l’accueil de l’Office de Tourisme d’Aumont-Aubrac.
– Par voie numérique En envoyant une demande par courrier électronique pour recevoir le formulaire par mail. .
Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie brocante.aumont48@gmail.com
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English :
L’événement VIDE-GRENIER ET MARCHÉ ARTISANAL Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-04-14 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien
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